Пиротехники завершили расследование падения ракеты «Точка-У» на жилой дом в Курске

МЧС: попавшая в жилой дом в Курске ракета взорвалась на подлете
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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, ракета, точка у, обстрел, терракт
Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У» Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Взрывотехники завершили обследование местности возле многоквартирного дома в Курске, куда попали фрагменты ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в МЧС России.

«Специалистами была установлена траектория падения поражающих элементов», — заявили в МЧС, информацию передает ТАСС. Перед попаданием в жилой дом боеприпас сбил два дерева. По данным оперативных служб, ракета идентифицирована как «Точка-У», детонация которой произошла в воздухе, элементы прилетели в здание.

В МЧС отметили, что устройство сдетонировало близко к дому, о чем свидетельствуют выбитые оконные рамы. Обследование места происшествия завершено.

Ранее, в ночь на 11 августа, в результате падения ракеты ВСУ в Курске был поврежден жилой дом. В результате инцидента пострадали 13 человек. Минобороны РФ также сообщало, что над Курской областью были уничтожены четыре ракеты «Точка-У». Кроме того, во время атаки ряд российских telegram-каналов сообщал о прорыве ВСУ в Беловском районе региона. Позже эта информация не подтвердилась, пишет Pravda.Ru.

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Взрывотехники завершили обследование местности возле многоквартирного дома в Курске, куда попали фрагменты ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в МЧС России. «Специалистами была установлена траектория падения поражающих элементов», — заявили в МЧС, информацию передает ТАСС. Перед попаданием в жилой дом боеприпас сбил два дерева. По данным оперативных служб, ракета идентифицирована как «Точка-У», детонация которой произошла в воздухе, элементы прилетели в здание. В МЧС отметили, что устройство сдетонировало близко к дому, о чем свидетельствуют выбитые оконные рамы. Обследование места происшествия завершено. Ранее, в ночь на 11 августа, в результате падения ракеты ВСУ в Курске был поврежден жилой дом. В результате инцидента пострадали 13 человек. Минобороны РФ также сообщало, что над Курской областью были уничтожены четыре ракеты «Точка-У». Кроме того, во время атаки ряд российских telegram-каналов сообщал о прорыве ВСУ в Беловском районе региона. Позже эта информация не подтвердилась, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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