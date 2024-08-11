Пиротехники завершили расследование падения ракеты «Точка-У» на жилой дом в Курске

МЧС: попавшая в жилой дом в Курске ракета взорвалась на подлете

11 августа 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Взрывотехники завершили обследование местности возле многоквартирного дома в Курске, куда попали фрагменты ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в МЧС России. «Специалистами была установлена траектория падения поражающих элементов», — заявили в МЧС, информацию передает ТАСС. Перед попаданием в жилой дом боеприпас сбил два дерева. По данным оперативных служб, ракета идентифицирована как «Точка-У», детонация которой произошла в воздухе, элементы прилетели в здание. В МЧС отметили, что устройство сдетонировало близко к дому, о чем свидетельствуют выбитые оконные рамы. Обследование места происшествия завершено.



Ранее, в ночь на 11 августа, в результате падения ракеты ВСУ в Курске был поврежден жилой дом. В результате инцидента пострадали 13 человек. Минобороны РФ также сообщало, что над Курской областью были уничтожены четыре ракеты «Точка-У». Кроме того, во время атаки ряд российских telegram-каналов сообщал о прорыве ВСУ в Беловском районе региона. Позже эта информация не подтвердилась, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрывотехники завершили обследование местности возле многоквартирного дома в Курске, куда попали фрагменты ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в МЧС России. «Специалистами была установлена траектория падения поражающих элементов», — заявили в МЧС, информацию передает ТАСС. Перед попаданием в жилой дом боеприпас сбил два дерева. По данным оперативных служб, ракета идентифицирована как «Точка-У», детонация которой произошла в воздухе, элементы прилетели в здание. В МЧС отметили, что устройство сдетонировало близко к дому, о чем свидетельствуют выбитые оконные рамы. Обследование места происшествия завершено. Ранее, в ночь на 11 августа, в результате падения ракеты ВСУ в Курске был поврежден жилой дом. В результате инцидента пострадали 13 человек. Минобороны РФ также сообщало, что над Курской областью были уничтожены четыре ракеты «Точка-У». Кроме того, во время атаки ряд российских telegram-каналов сообщал о прорыве ВСУ в Беловском районе региона. Позже эта информация не подтвердилась, пишет Pravda.Ru.