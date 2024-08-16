Как собственникам тратить на капитальный ремонт меньше

Собственники квартир в России смогут меньше тратить денег на работы по капитальному ремонту своих домов. Экономить получается за счет быстрого решения рутинных вопросов и сокращения сроков работ. Успешный опыт регоператоров распространяют на другие регионы, сообщила URA.RU директор Фонда развития территорий, координирующая в том числе вопросы капитального ремонта Екатерина Антропова.
«С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тысяч домов. В отремонтированных домах проживают более 1,7 млн россиян. Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», — сообщил 16 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Мониторинг региональных программ капремонта ведет Фонд развития территорий (ФРТ). Его специалисты изучают лучшие практики регионов. Выяснилось, что в Воронежской и Тульской областях у регоператоров есть проектные отделы, которые повышают качество документации, выполняемых работ и таким образом экономят взносы собственников. В Московской области эффективно заменяют системы газоснабжения в домах, в Тюменской — собирают данные по лифтам.
В Тульской области проектированием полностью занимаются сотрудники регионального фонда капремонта. Они принимают технические решения и нацелены на оптимизацию стоимости работ, рассказала Екатерина Антропова.
«Внутренние процессы фонда отлажены с целью максимально эффективного расходования взносов. По итогам 2023 года, доля отремонтированных за 10 лет домов в Тульской области на 10% выше, чем в среднем по стране.
Еще одним результативным шагом к экономии является выполнение энергоэффективного капремонта. Такой подход позволяет не только продлить эксплуатацию элементов дома, но и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов в среднем на 20%»,— уточнила Антропова.
Опыт оперативного решения регоператорами рабочих вопросов позволяет сократить сроки ремонтов и дает экономию в деньгах, подтвердил вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Многое зависит от решения организационных вопросов. Например, стояк можно заменить за один день, когда все жители оповещены и подготовлены заранее. Операторы научились оперативно решать рутинные задачи и за последние два-три года сократили сроки проведения работ примерно на 30%», — резюмировал эксперт.
По данным сайта правительства России, в этом году больше всего многоэтажек отремонтировали в Центральном федеральном округе — 4336, Приволжском — 1784 и Сибирском — 1407. Больше всего жилья обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Красноярском крае, Челябинской области и в Крыму.
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