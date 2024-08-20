Российский «ночной охотник» нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Ми-28нм «ночной охотник» уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области
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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, Ми-28
Рядом с Курской областью работает Ми-28нм «Ночной охотник» и уничтожает силы противника, сообщили в МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28нм, или «Ночной охотник», уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ рядом с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28нм [„Ночной охотник“] нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там добавили, что удар был нанесен управляемыми противотанковыми ракетами и уничтожил бронированную технику и личный состав ВСУ.

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Экипаж вертолета Ми-28нм, или «Ночной охотник», уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ рядом с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28нм [„Ночной охотник“] нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там добавили, что удар был нанесен управляемыми противотанковыми ракетами и уничтожил бронированную технику и личный состав ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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