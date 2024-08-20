Российский «ночной охотник» нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Рядом с Курской областью работает Ми-28нм «Ночной охотник» и уничтожает силы противника, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28нм, или «Ночной охотник», уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ рядом с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28нм [„Ночной охотник“] нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в официальном
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