В Альфа-банке рассказали о новой опции по снижению ставки по ипотеке

Альфа-банк: клиенты смогут снизить ипотечную ставку до рыночного уровня

22 августа 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Альфа-банк ввел новую опцию по ипотечному кредитованию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Альфа-банк введет с 22 августа новую опцию для желающих снизить ставку по ипотечной программе. Об этом сообщили представители организации. Новое дополнение позволит клиентам рефинансировать ипотечный кредит при ключевой ставке ниже 12%. «Клиент может воспользоваться опцией после ближайшего снижения ключевой ставки. Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту „Рефинансирование“, которая была при ключевой ставке 12%», — пояснил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов. Он отметил, что услуга будет доступна для всех клиентов. По его словам, выгодно воспользоваться новой услугой можно, если разница ежемесячного платежа составляет 15—20%. Он уверен, что многие сейчас будут выжидать более радикального снижения ключевой ставки, чтобы воспользоваться данной опцией. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы ее роста. URA.RU также писало, что финансовый регулятор в России будет ужесточать требования к ипотеке с господдержкой из-за большого количества серых схем застройщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Альфа-банк введет с 22 августа новую опцию для желающих снизить ставку по ипотечной программе. Об этом сообщили представители организации. Новое дополнение позволит клиентам рефинансировать ипотечный кредит при ключевой ставке ниже 12%. «Клиент может воспользоваться опцией после ближайшего снижения ключевой ставки. Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту „Рефинансирование“, которая была при ключевой ставке 12%», — пояснил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов. Он отметил, что услуга будет доступна для всех клиентов. По его словам, выгодно воспользоваться новой услугой можно, если разница ежемесячного платежа составляет 15—20%. Он уверен, что многие сейчас будут выжидать более радикального снижения ключевой ставки, чтобы воспользоваться данной опцией. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы ее роста. URA.RU также писало, что финансовый регулятор в России будет ужесточать требования к ипотеке с господдержкой из-за большого количества серых схем застройщиков.