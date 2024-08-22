В Альфа-банке рассказали о новой опции по снижению ставки по ипотеке

Альфа-банк: клиенты смогут снизить ипотечную ставку до рыночного уровня
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Альфа-банк. Тюмень, альфа банк, альфа-банк, альфабанк
Альфа-банк ввел новую опцию по ипотечному кредитованию Фото:

Альфа-банк введет с 22 августа новую опцию для желающих снизить ставку по ипотечной программе. Об этом сообщили представители организации. Новое дополнение позволит клиентам рефинансировать ипотечный кредит при ключевой ставке ниже 12%.

«Клиент может воспользоваться опцией после ближайшего снижения ключевой ставки. Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту „Рефинансирование“, которая была при ключевой ставке 12%», — пояснил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов. Он отметил, что услуга будет доступна для всех клиентов.

По его словам, выгодно воспользоваться новой услугой можно, если разница ежемесячного платежа составляет 15—20%. Он уверен, что многие сейчас будут выжидать более радикального снижения ключевой ставки, чтобы воспользоваться данной опцией.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы ее роста. URA.RU также писало, что финансовый регулятор в России будет ужесточать требования к ипотеке с господдержкой из-за большого количества серых схем застройщиков.

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Альфа-банк введет с 22 августа новую опцию для желающих снизить ставку по ипотечной программе. Об этом сообщили представители организации. Новое дополнение позволит клиентам рефинансировать ипотечный кредит при ключевой ставке ниже 12%. «Клиент может воспользоваться опцией после ближайшего снижения ключевой ставки. Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту „Рефинансирование“, которая была при ключевой ставке 12%», — пояснил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов. Он отметил, что услуга будет доступна для всех клиентов. По его словам, выгодно воспользоваться новой услугой можно, если разница ежемесячного платежа составляет 15—20%. Он уверен, что многие сейчас будут выжидать более радикального снижения ключевой ставки, чтобы воспользоваться данной опцией. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы ее роста. URA.RU также писало, что финансовый регулятор в России будет ужесточать требования к ипотеке с господдержкой из-за большого количества серых схем застройщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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