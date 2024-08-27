Кремль — URA.RU: Киев нападает на свободу вероисповедания

Кремль: Киев совершает неприкрытое нападение на свободу вероисповедания
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что Киев нападает на свободу вероисповедания
Дмитрий Песков заявил, что Киев нападает на свободу вероисповедания Фото:

Киев совершает неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, разрабатывая законопроекты о запрещении канонической Украинской православной церкви. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в ходе общения с журналистами. 

«Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство», — ответил Песков корреспонденту URA.RU.

Песков пояснил, что украинские инициативы порицаются практически во всех странах мира. В качестве примера официальный представитель Кремля привел «соответствующее заявление из Ватикана». «Отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас также очевидно», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский утвердил закон, который разрешает запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Отмечается, что законодательный акт был разработан по инициативе Зеленского и принят в первом чтении парламентом в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был доработан, и парламентский комитет рекомендовал его к принятию.

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Киев совершает неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, разрабатывая законопроекты о запрещении канонической Украинской православной церкви. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в ходе общения с журналистами.  «Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство», — ответил Песков корреспонденту URA.RU. Песков пояснил, что украинские инициативы порицаются практически во всех странах мира. В качестве примера официальный представитель Кремля привел «соответствующее заявление из Ватикана». «Отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас также очевидно», — добавил он. Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский утвердил закон, который разрешает запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Отмечается, что законодательный акт был разработан по инициативе Зеленского и принят в первом чтении парламентом в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был доработан, и парламентский комитет рекомендовал его к принятию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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