В МВД назвали самую распространенную киберугрозу

МВД: доксинг представляет собой одну из самых распространенных киберугроз
Самой распространенной киберугрозой является доксинг. Насчитываются десятки каналов в мессенджерах. Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Доксинг — распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что десятки каналов в мессенджерах незаконно собирают и распространяют личные данные, что приводит к случаям шантажа, прямого мошенничества или психологического воздействия на жертву.

Также в сообщении указано, что администрация мессенджера Telegram за одну неделю августа этого года заблокировала большое количество каналов на основе жалоб пользователей. Они все были связаны с доксингом и вымогательством.

Ранее на фоне роста киберугроз ведущие российские компании начали ограничивать использование мессенджеров для рабочих коммуникаций, переходя на защищенные корпоративные платформы. По данным экспертов, каждая пятая компания в России уже сталкивалась с хакерскими атаками, а Роскомнадзор частично ограничил доступ к голосовым сервисам Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Эти меры связаны с опасностью утечки личных данных и активностью мошенников в мессенджерах.

