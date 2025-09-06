В МВД назвали самую распространенную киберугрозу

Самой распространенной киберугрозой является доксинг. Насчитываются десятки каналов в мессенджерах. Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Доксинг — распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что десятки каналов в мессенджерах незаконно собирают и распространяют личные данные, что приводит к случаям шантажа, прямого мошенничества или психологического воздействия на жертву.
Также в сообщении указано, что администрация мессенджера Telegram за одну неделю августа этого года заблокировала большое количество каналов на основе жалоб пользователей. Они все были связаны с доксингом и вымогательством.
Ранее на фоне роста киберугроз ведущие российские компании начали ограничивать использование мессенджеров для рабочих коммуникаций, переходя на защищенные корпоративные платформы. По данным экспертов, каждая пятая компания в России уже сталкивалась с хакерскими атаками, а Роскомнадзор частично ограничил доступ к голосовым сервисам Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Эти меры связаны с опасностью утечки личных данных и активностью мошенников в мессенджерах.
