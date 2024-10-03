Происшествия ДТП Инкассатор под марихуаной задавил 87-летнего пенсионера В Санкт-Петербурге инкассатор под марихуаной задавил 87-летнего пенсионера 03 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Уголовное дело против сбившего пенсионера инкассатора отдали в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге инкассатору, который сбил 87-летнего пенсионера, предъявили обвинение. В ходе следствия выяснилось, что водитель был под воздействием марихуаны. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Кировского района города. «27 октября 2023 года инкассатор, двигаясь задним ходом, наехал на 87-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью. Установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения», — прокомментировали в ведомстве. Уголовное дело передали в Кировский районный суд. Прокурор также потребовал взыскать с нарушителя один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Как рассказывало ранее URA.RU, в Санкт-Петербурге внедорожник сбил курьера. Пострадавшего госпитализировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге инкассатору, который сбил 87-летнего пенсионера, предъявили обвинение. В ходе следствия выяснилось, что водитель был под воздействием марихуаны. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Кировского района города. «27 октября 2023 года инкассатор, двигаясь задним ходом, наехал на 87-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью. Установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения», — прокомментировали в ведомстве. Уголовное дело передали в Кировский районный суд. Прокурор также потребовал взыскать с нарушителя один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Как рассказывало ранее URA.RU, в Санкт-Петербурге внедорожник сбил курьера. Пострадавшего госпитализировали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям