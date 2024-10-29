В зоне СВО появились роботы «Курьер»

В зону СВО доставили 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер». Об этом сообщили в Народном фронте.
«Мы разработали „Курьер“, чтобы наши ребята на фронте действовали на безопасном удалении от средств поражения противника, не подвергая себя опасности. Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия», — передает ТАСС слова разработчика «Курьера» Михаила.
«Курьер» уже доказал свою эффективность во время боевых действия. В скором времени военнослужащим будет передано дополнительно 20 изделий, что существенно расширит боевые возможности ВС РФ. Роботизированный комплекс оборудован системой для установки минных барьеров, а также многофункциональным боевым модулем, который позволяет увеличить запас боеприпасов.
Ранее ВСУ начали использовать на Донбассе робопсов британского производства, передает «Национальная служба новостей». Они могут обнаруживать мины-ловушки, проникать в траншеи, окопы и здания, которые недоступны для летающих дронов, а также выполнять разведывательные задачи.
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