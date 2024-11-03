Южный фронт ВСУ в ДНР близок к краху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южный фронт ВСУ в ДНР вот-вот падет, сообщила The Gardian
Южный фронт ВСУ в ДНР вот-вот падет, сообщила The Gardian Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская оборона рушится по всей линии фронта. Об этом сообщила газета The Gardian. В октябре текущего года российские войска значительно продвинулись на территории Украины, освободив более 500 квадратных километров. Отмечается, что южный фронт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) вот-вот падет, он близок к краху. 

«По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. В октябре Россия [освободила] почти 310 миль (500 км — прим URA.RU) украинской территории. <...> Южный сектор Украины [в ДНР] близок к краху», — сообщила британская газета. Отмечается, что две трети потерянных территорий пришлись на Донецкое направление, успехи есть и на Купянском направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стремительно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине, освобождая населенные пункты от украинских военных и спасая местных жителей. Президент Владимир Путин подчеркнул, что все боевые действия осуществляются уверенно, что говорит о высокой степени подготовленности вооруженных сил страны.

Не так давно российские войска заняли село Вишневое в Селидовском районе Донецкой народной республики (ДНР). За последние дни от ВСУ освобождены также населенные пункты КураховкаЛеонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская оборона рушится по всей линии фронта. Об этом сообщила газета The Gardian. В октябре текущего года российские войска значительно продвинулись на территории Украины, освободив более 500 квадратных километров. Отмечается, что южный фронт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) вот-вот падет, он близок к краху.  «По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. В октябре Россия [освободила] почти 310 миль (500 км — прим URA.RU) украинской территории. <...> Южный сектор Украины [в ДНР] близок к краху», — сообщила британская газета. Отмечается, что две трети потерянных территорий пришлись на Донецкое направление, успехи есть и на Купянском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стремительно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине, освобождая населенные пункты от украинских военных и спасая местных жителей. Президент Владимир Путин подчеркнул, что все боевые действия осуществляются уверенно, что говорит о высокой степени подготовленности вооруженных сил страны. Не так давно российские войска заняли село Вишневое в Селидовском районе Донецкой народной республики (ДНР). За последние дни от ВСУ освобождены также населенные пункты Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...