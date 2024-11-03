Украинская оборона рушится по всей линии фронта. Об этом сообщила газета The Gardian. В октябре текущего года российские войска значительно продвинулись на территории Украины, освободив более 500 квадратных километров. Отмечается, что южный фронт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) вот-вот падет, он близок к краху.
«По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. В октябре Россия [освободила] почти 310 миль (500 км — прим URA.RU) украинской территории. <...> Южный сектор Украины [в ДНР] близок к краху», — сообщила британская газета. Отмечается, что две трети потерянных территорий пришлись на Донецкое направление, успехи есть и на Купянском направлении.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стремительно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине, освобождая населенные пункты от украинских военных и спасая местных жителей. Президент Владимир Путин подчеркнул, что все боевые действия осуществляются уверенно, что говорит о высокой степени подготовленности вооруженных сил страны.
Не так давно российские войска заняли село Вишневое в Селидовском районе Донецкой народной республики (ДНР). За последние дни от ВСУ освобождены также населенные пункты Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
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