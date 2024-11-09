Жители Польши опасаются, что власти отберут у них земли из-за страха перед РФ

09 ноября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Жители Польши опасаются, что их земли могут изъять из-за создания приграничной защиты на востоке страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Подляского воеводства (восточное приграничье) в Польше выражают опасения в связи с возможным изъятием их земель для строительства оборонительной инфраструктуры «Восточный щит». Таким мнением поделился юрист Камиль Сыллер. Ранее отмечалось, что данная система защита была направлена на защиту от России и Беларуси. «То, что изъятия [земель] будут, — это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли… будет возможно практически на любой пограничной линии», — заявил Сыллер местным журналистам. Его слова передает РИА Новости. Юрист также указал на уязвимость частных земель и населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к границе. Правительство Польши намерено реализовать проект «Восточный щит» в рамках «Национальной программы сдерживания и обороны», на который в период с 2024 по 2028 годы будет выделено 10 миллиардов злотых. Эта мера призвана укрепить оборону страны на восточном фланге НАТО в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Белоруссии и России. На днях сообщалось, что Варшава начнет установку бетонных ежей на границе с Белоруссией и Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Подляского воеводства (восточное приграничье) в Польше выражают опасения в связи с возможным изъятием их земель для строительства оборонительной инфраструктуры «Восточный щит». Таким мнением поделился юрист Камиль Сыллер. Ранее отмечалось, что данная система защита была направлена на защиту от России и Беларуси. «То, что изъятия [земель] будут, — это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли… будет возможно практически на любой пограничной линии», — заявил Сыллер местным журналистам. Его слова передает РИА Новости. Юрист также указал на уязвимость частных земель и населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к границе. Правительство Польши намерено реализовать проект «Восточный щит» в рамках «Национальной программы сдерживания и обороны», на который в период с 2024 по 2028 годы будет выделено 10 миллиардов злотых. Эта мера призвана укрепить оборону страны на восточном фланге НАТО в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Белоруссии и России. На днях сообщалось, что Варшава начнет установку бетонных ежей на границе с Белоруссией и Россией.