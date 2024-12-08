Бывшая врио замгубернатора Брянской области призналась в получении взятки

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В Брянской области экс-чиновницу Татьяну Кулешову обвинили в коррупции
В Брянской области экс-чиновницу Татьяну Кулешову обвинили в коррупции Фото:

Занимавшая должность врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова, а также две другие фигурантки уголовного дела признали свою вину в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас они активно сотрудничают со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Татьяна Кулешова, Валентина Автушенко и написавшая явку с повинной Евгения Матвеева признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Они раскаялись в содеянном, дали признательные показания и содействуют следствию», — заявили ТАСС в силовых структурах. По данным следствия, только одна из бывших врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова не признала свою вину и настаивает на своей непричастности к коррупции.

По информации из правоохранительных органов, Егорова и Кулешова обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ. Дачу взятки же инкриминируют гендиректору ООО «Лэм раша» Автушенко, а посредничество — гендиректору ООО «Образовательная среда» Матвеевой.

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Занимавшая должность врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова, а также две другие фигурантки уголовного дела признали свою вину в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас они активно сотрудничают со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Татьяна Кулешова, Валентина Автушенко и написавшая явку с повинной Евгения Матвеева признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Они раскаялись в содеянном, дали признательные показания и содействуют следствию», — заявили ТАСС в силовых структурах. По данным следствия, только одна из бывших врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова не признала свою вину и настаивает на своей непричастности к коррупции. По информации из правоохранительных органов, Егорова и Кулешова обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ. Дачу взятки же инкриминируют гендиректору ООО «Лэм раша» Автушенко, а посредничество — гендиректору ООО «Образовательная среда» Матвеевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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