Новый Конгресс США должен начать расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом заявил бывший главный исполнительный директор и главный судебный чиновник Промышленной комиссии Северной Каролины Чарлтон Аллен.
«Новый Конгресс и новое руководство министерства юстиции должны продолжать оказывать давление и полностью расследовать преступления всех участников этой паутины коррупции <…>. Никто — ни Хантер Байден, ни Джо Байден, ни сотрудники разведки <...> — не должны избежать ответственности», — отметил Аллен. Свои мысли он изложил в статье для журнала The American Thinker на фоне недавнего помилования президентом США своего сына.
По словам Аллена, акт помилования Хантера Байдена был предпринят не только для освобождения его от ответственности, но и для того чтобы скрыть преступления самого американского лидера, что повлекло за собой серьезные последствия для доверия населения к судебной системе США. Чиновник утверждает, что Хантер Байден является ключевой фигурой в демонстрации коррупции в американском истеблишменте. «Помилование Хантера Байдена — это последнее оскорбление <...> американскому народу остается собирать осколки системы, которая изуродована до неузнаваемости», — подытожил Аллен.
Ранее в США были инициированы слушания по делу Хантера Байдена. Ему инкриминировали незаконное владение оружием, в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2019 год. Несмотря на предыдущие заявления о нежелании использовать свои полномочия для вмешательства в судебные дела сына, президент США принял решение о его помиловании, передает 360.ru.
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