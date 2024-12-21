Представитель МИД Росси Мария Захарова назвала президента Украины Усамой Бен Зеленским, намекая на первого эмира запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена. Сообщение Захаровой появилось на фоне сообщений о взрывах в российских банках, МФЦ, а также атаки ВСУ на Казань.
«Усама Бен Зеленский», — написала Захарова в Telegram. Прошлым постом она призывала мировое сообщество дать жесткую оценку «преступным деяниям хунты Зеленеского». Она также обратила внимание, что мировая общественность не реагируют на сегодняшний теракт в Казани.
Днем украинские дроны атаковали жилые дома в Казани. URA.RU вело прямую трансляцию событий. Вскоре по Московской области и Петеребургу прошла волна атак на отделения банков, МЦФ и Почты России. Задержанные сообщали, что их завербовали с Украины.
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