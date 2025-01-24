Политики Запада рассчитывают использовать украинский литий и уран для оплаты растущих долгов Киева, однако подобные надежды бессмысленны, ведь Россия берет эти ресурсы под контроль в зоне СВО. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Responsible Statecraft (RS).
«Россия провела последние пять месяцев, поглощая все большие участки украинского угля, лития и урана в Донбассе. Однако западные политики все еще цепляются за веру в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы выплатить постоянно растущую кучу долгов Украины. Это экономическое безумие», — передает RS.
В 2025 году войска России полностью возьмут под контроль Донбасс, заявили ранее в Госдуме РФ. Там отметили, что продвижение войск будет зависеть от ряда факторов, включая ресурсы противника. Только за последнюю неделю в зоне СВО сдались в плен 17 солдат ВСУ, напоминает РТ.
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