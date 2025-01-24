В Британии признали неприятную правду об Украине

RS: Россия лишила Запад возможности использовать украинский уран и литий
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На Западе признали продвижение ВС РФ и взятие под контроль ресурсов на Украине
На Западе признали продвижение ВС РФ и взятие под контроль ресурсов на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политики Запада рассчитывают использовать украинский литий и уран для оплаты растущих долгов Киева, однако подобные надежды бессмысленны, ведь Россия берет эти ресурсы под контроль в зоне СВО. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Responsible Statecraft (RS).

«Россия провела последние пять месяцев, поглощая все большие участки украинского угля, лития и урана в Донбассе. Однако западные политики все еще цепляются за веру в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы выплатить постоянно растущую кучу долгов Украины. Это экономическое безумие», — передает RS.

В 2025 году войска России полностью возьмут под контроль Донбасс, заявили ранее в Госдуме РФ. Там отметили, что продвижение войск будет зависеть от ряда факторов, включая ресурсы противника. Только за последнюю неделю в зоне СВО сдались в плен 17 солдат ВСУ, напоминает РТ.

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Политики Запада рассчитывают использовать украинский литий и уран для оплаты растущих долгов Киева, однако подобные надежды бессмысленны, ведь Россия берет эти ресурсы под контроль в зоне СВО. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Responsible Statecraft (RS). «Россия провела последние пять месяцев, поглощая все большие участки украинского угля, лития и урана в Донбассе. Однако западные политики все еще цепляются за веру в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы выплатить постоянно растущую кучу долгов Украины. Это экономическое безумие», — передает RS. В 2025 году войска России полностью возьмут под контроль Донбасс, заявили ранее в Госдуме РФ. Там отметили, что продвижение войск будет зависеть от ряда факторов, включая ресурсы противника. Только за последнюю неделю в зоне СВО сдались в плен 17 солдат ВСУ, напоминает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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