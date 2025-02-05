Кремль пообещал решить вопрос с выплатами жителям Курской области

Вопрос размера компенсаций жителям атакованных российских регионов будет оперативно проработан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи главы государства Владимира Путина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.
«Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан», — рассказал Песков. Его слова передало РИА Новости.
На встрече с Хинштейном президент РФ подчеркнул, что ситуация в Курской области остается сложной. Они также обсудили вопрос денежных компенсаций жителям и восстановление приграничного региона в целом. Подробнее о деталях разговора Путина и Хинштейна — в материале URA.RU.
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