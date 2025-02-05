05 февраля 2025

Кремль пообещал решить вопрос с выплатами жителям Курской области

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Вопрос об увеличении выплат был поднят на встрече Путина с Хинштейном
Вопрос об увеличении выплат был поднят на встрече Путина с Хинштейном Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вопрос размера компенсаций жителям атакованных российских регионов будет оперативно проработан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи главы государства Владимира Путина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

«Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан», — рассказал Песков. Его слова передало РИА Новости.

На встрече с Хинштейном президент РФ подчеркнул, что ситуация в Курской области остается сложной. Они также обсудили вопрос денежных компенсаций жителям и восстановление приграничного региона в целом. Подробнее о деталях разговора Путина и Хинштейна — в материале URA.RU.

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Вопрос размера компенсаций жителям атакованных российских регионов будет оперативно проработан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи главы государства Владимира Путина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. «Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан», — рассказал Песков. Его слова передало РИА Новости. На встрече с Хинштейном президент РФ подчеркнул, что ситуация в Курской области остается сложной. Они также обсудили вопрос денежных компенсаций жителям и восстановление приграничного региона в целом. Подробнее о деталях разговора Путина и Хинштейна — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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