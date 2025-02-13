Доллар рухнул ниже 89 рублей: прогнозы на дальнейшее падение, пора ли покупать валюту

В России зафиксированы минимальные значения американской валюты с сентября прошлого года. Доллар на международном валютном рынке Форекс упал ниже 90 рублей, а ЦБ торгует им за примерно 94 рубля. При этом в январе 2025 года курс доллара достигал 113 рублей. Подробнее о том, что происходит на рынке — в материале URA.RU.
Почему упал доллар
Эксперты среди наиболее явных причин падения доллара называют беспокойство инвесторов после того, как глава США Дональд Трамп предпринял новые действия в тарифной войне. Ранее он грозил ввести 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, сообщают «Известия».
Тарифная политика Трампа вызвала недовольство в США, так как она может привести к нехватке сырья. Это вынудит компании либо сократить производство, либо увеличить цены для потребителей. Особенно пострадают от пошлин на сталь автомобильная и строительная отрасли в США.
Снижение курса доллара может быть связано с различными факторами, включая обычную волатильность рынка. По информации Центробанка России, укрепление рубля происходит из-за адаптации участников рынка к новым платежным системам в международной торговле и увеличения продаж иностранной валюты экспортерами и населением.
Эксперты также отмечают, что политика Центробанка по укреплению рубля перед ожидаемым ростом инфляции в начале весны также влияет на курс. Ожидается, что тенденция к укреплению рубля продолжится до начала лета. Официальный курс доллара от ЦБ России на 13 февраля составляет 94 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.
Упадет ли доллар еще ниже
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко в разговоре с площадкой Sravni.ru выразил мнение, что оценить возможный минимум в цикле снижения доллара практически невозможно, учитывая свободную конвертируемость рубля. Он предположил, что, укрепление рубля может продолжиться, но его масштабы будут ограничены из-за бюджетных расходов и геополитической обстановки. В свою очередь руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев утверждает, что текущая ситуация кажется временной.
Разговор Путина и Трампа повысил капитализацию РФ
После телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом капитализация рынка РФ существенно возросла, достигнув 7,02 трлн рублей (Рост составил 0,5 трлн рублей). Такой вывод можно сделать по данным Мосбиржи. Также утром после открытия торгов индекс Мосбиржи поднялся до 3289,64 пункта, что на 2,8% выше, чем на момент предыдущего закрытия.
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