В Петербурге разоблачили «кредитных брокеров», которые обокрали тысячи россиян

В Петербурге начался судебный процесс против обвиняемых в мошенничестве с использованием фиктивных кредитных брокерских услуг. По данным следствия, «консультанты» обещали помочь получить кредиты закредитованным гражданам, взимая с них значительные суммы за свои услуги, но в итоге клиенты оставались без денег и без кредитов. Об этом пишут «Известия».
«Финансовых „консультантов“, которые обещали хроническим должникам помочь получить кредит в банке, привлекли к ответственности в Санкт-Петербурге. Они брали существенные суммы за „услуги“ и сообщали клиенту, что банк якобы отказал. Обманутых по этой схеме граждан тысячи по всей стране. В Санкт-Петербурге начался один из первых процессов в отношении группировки таких мошенников», — сообщают «Известия».
Организация включала в себя несколько юридических лиц, таких как «Альфа-плюс», «Открытие финанс» и «Содействие», через которые проводились все финансовые операции. Суммы ущерба варьировались от 20 до 150 тысяч рублей на одного потерпевшего, что свидетельствует о крупномасштабном характере преступной деятельности. Согласно информации от правоохранительных органов, действия мошенников могут быть квалифицированы по статье о мошенничестве в сфере кредитования. Это предусматривает серьезные уголовные наказания, включая длительные сроки лишения свободы, особенно если будет доказана деятельность в рамках организованной преступной группы.
Несмотря на явные доказательства мошенничества, привлечь обвиняемых к ответственности осложняется из-за хорошо организованной правовой защиты и использования лазеек в законодательстве. Многие из жертв уже не могут воспользоваться своим правом на суд из-за истечения сроков давности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.