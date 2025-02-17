Бастрыкин возмутился нарушением прав российских граждан в Абхазии

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав российских граждан в Абхазии. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
«С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она отметила, что в некоторых СМИ были сообщения о том, как представители одного из кандидатов в президенты Абхазии угрожали и требовали от местных жителей, включая россиян, поддержать определенных политические силы.
Проверка будет находиться под личным контролем Бастрыкина. Петренко также отметила, что иностранцы, совершающие преступления против граждан РФ за пределами страны, могут быть привлечены к ответственности по российскому законодательству.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.