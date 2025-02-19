Цивилева пообещала тяжело раненным на СВО автомобили. Видео

Цивилева вручила награды бойцам СВО в филиале госпиталя Бурденко
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Цивилева заявила, что тяжело раненные во время СВО бойцы получат автомобили
Цивилева заявила, что тяжело раненные во время СВО бойцы получат автомобили Фото:
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Замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что военнослужащие, тяжело раненные в ходе СВО, будут обеспечены автомобилями с ручным управлением. Об этом она заявила во время вручения наград бойцам СВО в филиале госпиталя Бурденко.

Цивилева рассказала военнослужащим, которые проходят лечение в госпитале после ампутации, о том, что они получат автомобили. «Я думаю, что вы справитесь, и у вас будет возможность на этих автомобилях перемещаться, работать, помогать семье», — отметила замминистра обороны, ее слова передают в telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, Цивилева выразила благодарность ветеранам и участникам СВО от имени МО и главы ведомства Андрея Белоусова. Она также вручила награды военнослужащим государственные и ведомственные награды.

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Замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что военнослужащие, тяжело раненные в ходе СВО, будут обеспечены автомобилями с ручным управлением. Об этом она заявила во время вручения наград бойцам СВО в филиале госпиталя Бурденко. Цивилева рассказала военнослужащим, которые проходят лечение в госпитале после ампутации, о том, что они получат автомобили. «Я думаю, что вы справитесь, и у вас будет возможность на этих автомобилях перемещаться, работать, помогать семье», — отметила замминистра обороны, ее слова передают в telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, Цивилева выразила благодарность ветеранам и участникам СВО от имени МО и главы ведомства Андрея Белоусова. Она также вручила награды военнослужащим государственные и ведомственные награды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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