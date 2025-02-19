Замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что военнослужащие, тяжело раненные в ходе СВО, будут обеспечены автомобилями с ручным управлением. Об этом она заявила во время вручения наград бойцам СВО в филиале госпиталя Бурденко.
Цивилева рассказала военнослужащим, которые проходят лечение в госпитале после ампутации, о том, что они получат автомобили. «Я думаю, что вы справитесь, и у вас будет возможность на этих автомобилях перемещаться, работать, помогать семье», — отметила замминистра обороны, ее слова передают в telegram-канале Минобороны РФ.
Кроме того, Цивилева выразила благодарность ветеранам и участникам СВО от имени МО и главы ведомства Андрея Белоусова. Она также вручила награды военнослужащим государственные и ведомственные награды.
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