Блиновская, которой грозит шесть лет колонии, отказалась от последнего слова

Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской по обвинениям в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей. Сама Блиновская отказалась от последнего слова.
«Мои ошибки не являются фатальными. Мои ошибки точно поправимы. Я думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали... В моей жизни никогда не было человека, которому я должна была денег», — сказала Блиновская во время прений, признав свою вину. Ее слова передает РБК.
Ранее прокурор потребовал для Блиновской шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет на занятие предпринимательской деятельностью на срок пять лет. Прокурор подчеркнула, что срок давности по обвинению в неуплате налогов истек, в связи с чем обвиняемая может быть освобождена от уголовной ответственности по данному пункту. Однако по остальным статьям, включая легализацию доходов и незаконный оборот средств, предусмотрено назначение наказания. Сторона защиты настаивала на том, чтобы избежать лишения свободы для подзащитной.
По данным следствия, Блиновская вместе со своим супругом уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых незаконно было легализовано 716 миллионов рублей. Также она обвиняется в неправомерном обороте средств платежей через подконтрольные юридические лица. В апреле 2023 года Блиновская была задержана и изначально помещена под домашний арест, однако позже переведена в СИЗО за нарушение условий ареста. В ходе допроса подсудимая полностью признала свою вину. Ранее арбитражный суд объявил ее банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
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