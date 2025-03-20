19FortyFive: украинская ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве

В США оценили возможности украинской ракеты «Длинный Нептун» достигнуть Москвы. По мнению американского обозревателя Исаака Зейтца, модифицированная версия ракеты обладает достаточной дальностью полета для выполнения такой задачи.
«Ракета Р-360 „Нептун“ значительно усилила обороноспособность Украины, в частности, потопив российский военный корабль „Москва“», — говорится в материале 19FortyFive. Уточняется, что «Длинный Нептун» имеет увеличенную дальность полета до 1 000 километров, что, по мнению Зейтц, позволяет ракете поражать цели даже в Москве.
Изначально Р-360 «Нептун» был разработана для поражения морских целей. Однако теперь Украина может использовать ее для ударов по более удаленным объектам, считает обозреватель.
Ранее в Киеве заявили об успешном испытании дальнобойной ракеты собственного производства под названием «Длинный Нептун». В России пообещали ответные меры в случае применения этого оружия. Если Украина решит использовать ракету «Длинный Нептун», в ответ Россия может применить ракетную систему «Орешник».
«Длинный Нептун» оказался неэффективным против России. Российские системы противовоздушной обороны способны перехватывать новые ракеты, используемые Вооруженными Силами Украины.
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