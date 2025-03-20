У «главного краша россиянок» из Роскосмоса появился новый заместитель

Заместителем главы Роскосмоса стала Алена Руденко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заместителем гендиректора Роскосмоса стала Алена Руденко
Заместителем гендиректора Роскосмоса стала Алена Руденко Фото:

Заместителем главы корпорации Роскосмоса Дмитрия Баканова, которого окрестили «главным крашем россиянок», стала Алена Руденко. О ее назначении сообщила пресс-служба Роскосмоса. 

«Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора Госкорпорации», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале корпорации. Сообщается, что ранее Руденко занимала пост статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместителем главы корпорации Роскосмоса Дмитрия Баканова, которого окрестили «главным крашем россиянок», стала Алена Руденко. О ее назначении сообщила пресс-служба Роскосмоса.  «Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора Госкорпорации», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале корпорации. Сообщается, что ранее Руденко занимала пост статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...