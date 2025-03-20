У «главного краша россиянок» из Роскосмоса появился новый заместитель

Заместителем главы корпорации Роскосмоса Дмитрия Баканова, которого окрестили «главным крашем россиянок», стала Алена Руденко. О ее назначении сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора Госкорпорации», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале корпорации. Сообщается, что ранее Руденко занимала пост статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев.
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