В России будут взыскивать долги по налогам без решения суда

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Внесудебное взыскание долгов разгрузит суды, уверены авторы
Внесудебное взыскание долгов разгрузит суды, уверены авторы Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с россиян. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже в этом году.

«Законопроектом вводится порядок внесудебного взыскания налоговой задолженности граждан, при этом сохраняется судебный контроль взыскания задолженности в случае возникновения спора и подачи соответствующей жалобы», — объяснял инициативу  заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Новый порядок взыскания долгов также будет распространиться на самозанятых. 

Если законопроект будет принят, изменения должны вступить в силу с 1 ноября 2025 года. Авторы документа объясняют, что этот закон существенно разгрузит суды, снизит различные издержки. 

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с россиян. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже в этом году. «Законопроектом вводится порядок внесудебного взыскания налоговой задолженности граждан, при этом сохраняется судебный контроль взыскания задолженности в случае возникновения спора и подачи соответствующей жалобы», — объяснял инициативу  заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Новый порядок взыскания долгов также будет распространиться на самозанятых.  Если законопроект будет принят, изменения должны вступить в силу с 1 ноября 2025 года. Авторы документа объясняют, что этот закон существенно разгрузит суды, снизит различные издержки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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