В России будут взыскивать долги по налогам без решения суда

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с россиян. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже в этом году.
«Законопроектом вводится порядок внесудебного взыскания налоговой задолженности граждан, при этом сохраняется судебный контроль взыскания задолженности в случае возникновения спора и подачи соответствующей жалобы», — объяснял инициативу заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Новый порядок взыскания долгов также будет распространиться на самозанятых.
Если законопроект будет принят, изменения должны вступить в силу с 1 ноября 2025 года. Авторы документа объясняют, что этот закон существенно разгрузит суды, снизит различные издержки.
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