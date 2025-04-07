Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе с Польшей

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Путин поблагодарил Лукашенко и попросил передать благодарности специалистам и экспертам
Путин поблагодарил Лукашенко и попросил передать благодарности специалистам и экспертам Фото:

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщают белорусские СМИ.

«Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки», — пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. Отмечается, что данная взрывчатка, предназначавшаяся к контрабанде в Россию, была остановлена белорусскими таможенными органами. Президент России также попросил передать благодарность и поощрить специалистов, обнаруживших и идентифицировавших взрывчатый груз.

В ходе разговора президенты также обсудили предстоящие двусторонние встречи. В частности, они договорились о встрече в конце апреля в Волгограде, где планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщают белорусские СМИ. «Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки», — пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. Отмечается, что данная взрывчатка, предназначавшаяся к контрабанде в Россию, была остановлена белорусскими таможенными органами. Президент России также попросил передать благодарность и поощрить специалистов, обнаруживших и идентифицировавших взрывчатый груз. В ходе разговора президенты также обсудили предстоящие двусторонние встречи. В частности, они договорились о встрече в конце апреля в Волгограде, где планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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