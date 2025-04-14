Пушкинский суд Петербурга назначил пять лет колонии женщине за посты с фейками про армию России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд признал Анну Александрову виновной в распространении заведомо ложной информации через социальные сети и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет два месяца в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также суд лишил женщину права заниматься деятельностью в интернете на три года.
Александрова в 2022 и 2023 годах публиковала в социальной сети «ВКонтакте» тексты, которые содержали ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ. Материалы также включали высказывания, содержащие признаки политической и идеологической ненависти к президенту РФ, военнослужащим и другим социальным группам. Женщина свою вину не признала, ссылаясь на оговор со стороны свидетеля и предвзятое расследование. В защиту она приводила аргументы о конфликте с государственными органами, вызванном ее общественной деятельностью, в частности, защитой Старогатчинского леса. Прокурор настаивал на том, что действия Александровой следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предлагая назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы.
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