«ОН»: в Азербайджане задержали и жестоко избили российских IT-специалистов

Азербайджанские силовики задержали и избили в Баку группу российских IT-специалистов и бизнесменов. По информации «Осторожно, новости», одним из задержанных является разработчик Дмитрий Безуглый, который заметен на распространившемся видео с ссадинами и синяками.
«Азербайджанские силовики задержали и избили в Баку российских IT-специалистов», — сообщает «Осторожно, новости» в telegram-канале. На кадрах видео можно увидеть, что российские граждане, среди которых 40-летний бизнесмен Антон Драчев, сооснователь онлайн-химчистки Airo, и 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый выглядят очень плохо.
Многие из них имеют синяки и гематомы на лицах. По информации «Осторожно, новости», в России Драчев ранее возглавлял отдел IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, прежде чем создать собственный бизнес. Безуглый, окончивший петербургский ИТМО и работавший в таких крупных компаниях, как VK и «Яндекс», также находился в числе задержанных.
Ранее тало известно, что в Баку сотрудники МВД Азербайджана задержали граждан Российской Федерации, якобы причастных к организации наркотрафика из Ирана, а также к киберпреступлениям. Азербайджанское агентство Report распространило видеозапись, запечатлевшую момент задержания правоохранительными органами группы граждан России. Как сообщает агентство, задержанные подозреваются в организации транзита наркотических веществ из Ирана, а также в причастности к киберпреступлениям.
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