Российского военного, которому пленный боец ВСУ носил воду, наградили

Боец ВС РФ, известный под позывным Саид, был удостоен ордена Мужества за выполнение боевых задач. Об этом рассказал сам военнослужащий.
«До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества», — передает слова Саида RT. Он добавил, что награду ему вручили 14 августа, хотя до последнего момента он не верил в столь высокое признание своих заслуг.
В апреле Саид сообщал, что во время боевых действий пленный украинский военный несколько дней носил ему воду. Военный признался, что новость о награждении вызвала у него и его товарищей сильные эмоции. «Слеза у меня пошла, у всех слезы пошли», — поделился он, подчеркнув, что ожидал получить медаль, а не столь высокую государственную награду.
