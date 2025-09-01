Путин рассказал на саммите ШОС, о чем договорился с Трампом на Аляске

Аналитик Кошкович: Путин на саммите ШОС подтвердил сделку с США по Украине
Путин рассказал на саммите ШОС, о чем договорился с Трампом на Аляске
Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 1 сентября 2025 года, фактически подтвердил, что Москва и Вашингтон сформулировали договоренности по Украине на недавней встрече на Аляске. Об этом сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович в социальной сети Х.

«Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — написал Кошкович в своем сообщении. По его словам, российский лидер поблагодарил Китай и Индию за вклад в урегулирование украинского кризиса и отдельно отметил, что достигнутые на Аляске договоренности также направлены на разрешение конфликта.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже состоялась после серии консультаций между Россией и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который пять раз посещал Москву для обсуждения украинского вопроса. По итогам переговоров лидеры договорились о дальнейших шагах по урегулированию ситуации вокруг Украины, а достигнутые договоренности были подробно изложены Китаю и Индии на саммите ШОС.

