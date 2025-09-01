Главу и зама «Национального объединения строителей» арестовали за подкуп

Руководству «Национального объединения строителей» грозит до девяти лет лишения свободы
В Москве арестованы руководитель аппарата «Национального объединения строителей» (НОСТРОЙ) Сергей Кононыхин и его заместитель, юрист Виталий Еремин. Такое решение приняла 29 августа судья Замоскворецкого районного суда Москвы Ирина Зорина. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в крупном размере. 

«Ходатайство об аресте Кононыхина и Еремина рассмотрела и удовлетворила 29 августа судья Замоскворецкого райсуда Москвы Ирина Зорина. Основным аргументом для избрания самой строгой меры пресечения стала тяжесть обвинения — коммерческий подкуп в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — передает «Коммерсант».

Отмечается, что в ассоциации НОСТРОЙ подтвердили факт задержания руководящих сотрудников. Как заявила глава пресс-центра организации Елена Кольцова, сейчас ведутся оперативные мероприятия, дополнительной информацией объединение не располагает. Она подчеркнула, что НОСТРОЙ заинтересован в скорейшем разрешении ситуации и готов оказывать следствию необходимое содействие.

