Украина стала разменной монетой в отношениях ЕС и США

Поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки между Евросоюзом и США по тарифам. Такое заявление сделал глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает европейское издание Politico. По информации издания, ЕС согласился платить 15-процентные пошлины США на весь свой экспорт в эту страну и отказался от ответных мер, чтобы сохранить американскую помощь Украине.
«Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [Евросоюза и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском», — заявил Антониу Кошта, его цитирует Politico. По данным издания, это заявление главы Евросовета стало серьезным отходом от официальной позиции Брюсселя. Ранее Евросоюз на протяжении месяца настаивал, что между позицией США по Украине и тарифной сделкой «нет никакой связи».
Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что США рассматривают возможность использовать прекращение обмена разведданными как инструмент давления на Украину для достижения договоренностей с Россией. В августе 2025 года отношения между разведками США и Украины уже ухудшались после временной приостановки обмена информацией, что совпало с обострением ситуации на переговорах в Вашингтоне между лидерами Украины, США и ЕС.
