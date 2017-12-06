За три месяца до выборов губернаторы смелее в отношениях с Кремлем

02:04 06 декабря 2017 0

Местные бизнесмены начали дистанцироваться от власти Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Воспользовавшись выборами, губернаторы начали активно просить деньги у федерального центра, определив главный тренд ноября. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге социальной устойчивости регионов.

Канун избирательной кампании совпал с месяцем принятия региональных бюджетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исторически федеральные выборы связаны с большим вниманием к нуждам регионов и губернаторы, научившись этим пользоваться, начали обращаться за деньгами, отмечают авторы доклада. «Начиная, с [мэра Москвы Сергея] Собянина с идеей наземного метро в Москве до В. Васильева в Дагестане с просьбой выделить дополнительные средства на своевременную выплату зарплат», — указывают авторы доклада. В ноябре новые госзаказы получили даже предприятия Казани, несмотря на сложные отношения между Татарстаном и центром по языковому вопросу.

Кроме того, Кремль стремится донести блага до местных жителей «без лишних посредников».

«Пробным шаром здесь стала инициатива В. Путина о выплатах семьям при рождении первого ребенка — федеральный Центр предстает в роли распределителя „социальной благодати“ безотносительно к усилиям местных элит», — указывают авторы доклада.

Амбиции самих губернаторов должны быть забыты во время президентских выборов, комментирует тезис доклада политолог Андрей Колядин. «Повестка личного величия губернаторов будет отложена на более поздние сроки, пока у самих губернаторов не начнутся предвыборные кампании», — рассказал Колядин «URA.RU».

Предприниматели постараются дистанцироваться от властей после случая с Керимовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще одна предвыборная черта, которая проявилась в ноябре — это борьба с оппозицией на местах. «Целая череда ноябрьских событий — вынесение приговора Девлетхану Алиханову в Карелии, беспрецедентно жесткий арест депутата Калининградской облдумы Игоря Рудникова, домашний арест лидера нижегородского отделения „Справедливой России“ Александра Бочкарева — показывает наличие трудностей, связанных с попытками создания подчеркнуто стерильного, „бесскандального“ фона в отношениях с оппозиционными игроками», — утверждают авторы доклада.

Сразу несколько уральских историй вошли в топ-30 самых важных событий ноября. Так, резонанс вокруг выброса рутения в Челябинской области авторы доклада поместили на пятое место, а звонок Путина активистам «СТОП ГОК» на восьмое. Арест гендиректора компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», депутата заксобрания ЯНАО Павла Крюкова занял 13 место в числе важных событий страны, а запуск Эргинского кластера месторождений нефти в ХМАО — 22е.

ЯНАО традиционно в топе рейтингов устойчивости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Драматических изменений в нем не произошло.

Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (8,3 балла, губернатор Дмитрий Кобылкин). ЯНАО находится в списке регионов с максимальной устойчивостью и занимает там второе место. Среди позитивных событий региона — включение губернатора Дмитрия Кобылкина в новый состав президиума Госсовета РФ и вхождение регионального порта Сабетта в топ-5 морских портов России по росту грузооборота.

Традиционно высоки позиции в рейтинге и у Тюменской области (8,2 балла, губернатор Владимир Якушев). Область также находится в группе регионов с максимальной устойчивостью и занимает третье место. Позитивным событием для региона стал доклад Финансового университета при Правительстве РФ, который определил за Тюменью 1-е место по качеству жизни, а также презентация Якушевым семи инвестиционных проектов региона.

Рейтинг ХМАО остается без изменений (7,4 балла, губернатор Наталья Комарова) — регион находится в группе субъектов с высокой устойчивостью. Негативным событием для региона стало задержание и. о. председателя комитета физической культуры и спорта мэрии Нефтеюганска Александра Комарницкого, позитивным — тот самый кластера месторождений, проведенный премьером Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Пермский край единственный показал рост в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область также не изменила своего места в рейтинге (6,7 баллов, губернатор — Евгений Куйвашев), и традиционно находится в группе регионов со средней устойчивостью. Важным положительным событием ноября здесь стало распоряжение правительства о проведении в Нижнем Тагиле международной выставки военной продукции «Диверсификация». Негативным событием стал отказ Ростеха от серийного производства трамвая Russia One (R1), разработанного конструкторами «Уралвагонзавода.

Единственным регионом Урала, продемонстрировавшим рост, стал Пермский край (с 6,1 до 6,2 баллов, губернатор Максим Решетников). Он находится в группе субъектов со средней устойчивостью. Позитивным событием для региона стало открытие нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Большое Савино», а также подписания с «Лукойлом» протокола об экономическом и социальном сотрудничестве.

На 0,1 балл ухудшились позиции Курганской области, которая традиционно находится в списке регионов с пониженной устойчивостью (с 5,4 до 5,4 баллов, губернатор Алексей Кокорин). Негативными событиями для региона стали арест бывшего начальника регионального управления УФСИН Ильгиза Ильясова и заместителя директора местного многофункционального центра Виктора Ковалева.

Замыкает рейтинг уральских регионов Челябинская область, ее позиции ухудшились на 0,1 балл (с 4,8 до 4,7 баллов, губернатор Борис Дубровский). Негативным фоном для региона служили задержания вице-мэра Златоуста Динара Араслангареева и начальника управления градостроительства и архитектуры Владимира Хомякова, а также признание Росгидрометом выбросов рутения.