Россия станет определять цены на экспортные товары самостоятельно

Власть снизит зависимость от западной финансовой системы

17 октября 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

До санкций основным поставщиком индикаторов товарного рынка в РФ был Bloomberg, но он отказался от российских клиентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Правительство, Центробанк и обе палаты парламента России объединились для создания национальной системы индикаторов товарного рынка, которая позволит определять цены на экспорт без участия зарубежных сервисов. В результате независимость РФ от западной финансовой системы выйдет на новый уровень, считают эксперты. Однако сперва власти должны закончить обсуждение и проработать законодательную базу для новой системы, рассказали URA.RU в комитетах по финансовым рынкам Госдумы и Совфеда 17 октября. До начала спецоперации на Украине и введения санкций основным поставщиком индикаторов товарного рынка в РФ был Bloomberg и другие западные сервисы, но они прекратили обслуживать российских клиентов. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил URA.RU, что запуск отечественной системы индикаторов позволит России более объективно оценивать свой экспорт и активнее влиять на его цену. «Работа в этом направлении уже идет, мы участвуем в обсуждении. Я допускаю, что в зависимости от веса товарных групп в нашем экспорте Россия в результате сможет влиять на ценообразование, или, по крайней мере, более объективно оценивать взаимосвязь тех показателей, которые будут формироваться у нас внутри с внешними площадками», — сказал депутат. Депутат Анатолий Аксаков надеется, что запуск отечественной системы индикаторов позволит России более объективно оценивать свой экспорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Аксакова, на рассмотрение депутатов Госдумы законопроектов по этой теме еще не поступало. «Вопрос обсуждается, но к законодательному закреплению пока не готов. И сказать, что такой законопроект появится со дня на день, я тоже не могу. С моей точки зрения, эта тема действительно требует законодательного решения, потому что это отрывает российскому финансовому рынку новые перспективы. Жизнь показала, что нам важно отстроить свою локальную систему биржевых индикаторов. Я уверен, что затем появится формула, которая определяет взаимосвязь внутреннего рынка с внешним, и таким образом будет обеспечена связь с мировым ценообразованием на крупных международных биржах», — добавил он. В Совете Федерации готовы рассмотреть инициативы депутатов Госдумы или правительства по созданию в России национальной системы индикаторов товарного рынка сразу, как только они будут оформлены в законопроект, сказала URA.RU 17 октября первый заместитель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «Как только мы увидим проект закона или другого нормативного документа на эту тему, мы будем готовы с ним работать, обсуждать и с Минфином, и с Центробанком. Если мы увидим, что этот документ поможет решить проблему, то Совет Федерации его поддержит», — пообещала сенатор. Перминова отметила, что знакома с содержательной дискуссией на эту тему, которая состоялась между представителями Госдумы, Минфина, Минэнерго, Центробанка, ФАС и других ведомств в рамках Российской энергетической недели 13 октября. «Это было обсуждение на уровне круглого стола, стороны высказывали различные точки зрения, и теперь мы ждем, чтобы посмотреть, как это будет оформлено законодательно», — добавила она. В Минфине считают работу по созданию национальной системы индикаторов стратегически важной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Минфине считают важным включить работу по созданию национальной системы индикаторов товарного рынка в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года и уже внесли в правительство законопроект, который расширяет перечень товаров для реализации на товарной бирже, чтобы у властей было больше информации. Замдиректора Департамента финансовой политики ведомства Павел Шахлевич сообщил об этом, выступая на упомянутом сенатором Перминовой круглом столе. Шахлевич заметил, что ценовые агентства в России не придется создавать с нуля, поскольку Национальный расчетный депозитарий и «Интерфакс» уже имеют наработки в этом направлении, и по соглашению с Центробанком Минфин подведет под их существование нормативную базу. Представитель Центробанка рассказал участникам круглого стола, что идея создания национальной системы индикаторов товарного рынка обсуждалась давно, но до введения против России санкций заметного спроса на отечественные аналоги не наблюдалось. «Спрос на них появился в определенных обстоятельствах, мы наши идеи форсировали с коллегами из правительства, продумали возможную схему работы. Сейчас рабочая версия, что это будет межведомственная группа в рамках Биржевого комитета», — сказал начальник Управления надзора за организацией биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Попов. По его словам, эта группа будет контролировать администраторов ценовых индикаторов и методологию их расчета. При Федеральной антимонопольной службе создан и работает Биржевой комитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас Биржевой комитет работает при Федеральной антимонопольной службе (ФАС), он анализирует результаты торгов нефтепродуктами, природным газом, углем, лесом, минеральными удобрениями, агропродукцией, водными биоресурсами, драгоценными металлами, а также следит за срочным рынком, где торгуются деривативы. Пока в России лучше всего научились самостоятельно определять цены на нефть, но по другим товарам ситуация пока неудовлетворительная, признал глава ФАС Максим Шаскольский. «Мы видим положительные результаты биржевой торговли по тем же нефтепродуктам, этот механизм позволяет сдерживать цены, позволяет всем участникам понимать будущее, устойчивость. Но буксует реализация по другим направлениям», — констатировал он. Формирование национальных рыночных индикаторов Шаскольский назвал основной задачей отрасли. Если в Центробанке рассчитывают, что при Биржевом комитете ФАС будет создана межведомственная группа, то в Минфине склоняются к созыву экспертного совета, следует из заявлений представителей ведомств. Оба решения могут усилить значение этой структуры. Пресс-служба группы «Московская биржа», куда входит Национальная товарная биржа РФ, на момент публикации не ответила на вопросы URA.RU. В пресс-службе ФАС рассказали URA.RU, что ведомство уже проводит работу по созданию в РФ национальной системы индикаторов товарного рынка и расширению перечня товаров для реализации на товарной бирже. «Ведомством разработан проект порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и Центрального Банка РФ при проведении межведомственной оценки индикаторов (индексов) цен на товары на базе Биржевого комитета ФАС России. Кроме того, службой уже разработана «дорожная карта» развития биржевой торговли. В сентябре она направлена в правительство РФ», — сообщили в ФАС. В результате развития биржевой торговли на Мосбирже появятся новые товарные фьючерсы Фото: Антон Белицкий © URA.RU Пресс-служба ЦБ 17 октября в ответ на запрос URA.RU написала, что Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. «Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги). В июле 2022 года мы совместно с профильными ведомствами (Минфин, Минсельхоз, ФАС) провели оценку индекса на пшеницу Национальной товарной биржи в качестве пилотного показателя. По результатам этой оценки предложения по созданию механизма межведомственной оценки были направлены в правительство РФ», — сообщили в ведомстве. Ежедневно на товарных биржах в России и по всему миру происходит огромное количество сделок по купле-продаже множества товаров, поэтому для их отслеживания и расчета средневзвешенных цен требуются специальные информационные системы, объяснил URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Все привыкли пользоваться зарубежными системами, как правило Bloomberg, но из-за санкций доступ к ним ограничен. Информация все равно нужна, например, очень востребован аналог бенчмарка Dated Brent — это средневзвешенная цена на нефть марки Brent, он играет большую роль при заключении долгосрочных контрактов с плавающей ценой, в том числе на российскую нефть Urals. Информацию об актуальных ценах на золото мы до сих пор получаем из Лондона, хотя производится оно в России», — рассказал эксперт. Статья по теме Зачем Путин закрыл фондовый рынок России от иностранцев Упорядоченная информация по объемам и ценам сделок востребована не только участниками торгов и потребителями, но и государством, отметил Голубовский. «Минфин и Центробанк заинтересованы в создании Национальной системы индикаторов товарного рынка, поскольку властям нужно просчитывать инфляцию, различные варианты налоговых льгот и экономических стратегий, а для прогнозирования нужно опираться на базы данных. Совершенствовать отечественные системы и заменить ими импортные можно и нужно — это работа для профессиональной команды айтишников. Важно, чтобы в итоге система действовала независимо, а ее администратор следил за качеством информации и не имел возможности манипулировать ей, влияя на рынок», — заключил финансист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство, Центробанк и обе палаты парламента России объединились для создания национальной системы индикаторов товарного рынка, которая позволит определять цены на экспорт без участия зарубежных сервисов. В результате независимость РФ от западной финансовой системы выйдет на новый уровень, считают эксперты. Однако сперва власти должны закончить обсуждение и проработать законодательную базу для новой системы, рассказали URA.RU в комитетах по финансовым рынкам Госдумы и Совфеда 17 октября. До начала спецоперации на Украине и введения санкций основным поставщиком индикаторов товарного рынка в РФ был Bloomberg и другие западные сервисы, но они прекратили обслуживать российских клиентов. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил URA.RU, что запуск отечественной системы индикаторов позволит России более объективно оценивать свой экспорт и активнее влиять на его цену. «Работа в этом направлении уже идет, мы участвуем в обсуждении. Я допускаю, что в зависимости от веса товарных групп в нашем экспорте Россия в результате сможет влиять на ценообразование, или, по крайней мере, более объективно оценивать взаимосвязь тех показателей, которые будут формироваться у нас внутри с внешними площадками», — сказал депутат. По словам Аксакова, на рассмотрение депутатов Госдумы законопроектов по этой теме еще не поступало. «Вопрос обсуждается, но к законодательному закреплению пока не готов. И сказать, что такой законопроект появится со дня на день, я тоже не могу. С моей точки зрения, эта тема действительно требует законодательного решения, потому что это отрывает российскому финансовому рынку новые перспективы. Жизнь показала, что нам важно отстроить свою локальную систему биржевых индикаторов. Я уверен, что затем появится формула, которая определяет взаимосвязь внутреннего рынка с внешним, и таким образом будет обеспечена связь с мировым ценообразованием на крупных международных биржах», — добавил он. В Совете Федерации готовы рассмотреть инициативы депутатов Госдумы или правительства по созданию в России национальной системы индикаторов товарного рынка сразу, как только они будут оформлены в законопроект, сказала URA.RU 17 октября первый заместитель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «Как только мы увидим проект закона или другого нормативного документа на эту тему, мы будем готовы с ним работать, обсуждать и с Минфином, и с Центробанком. Перминова отметила, что знакома с содержательной дискуссией на эту тему, которая состоялась между представителями Госдумы, Минфина, Минэнерго, Центробанка, ФАС и других ведомств в рамках Российской энергетической недели 13 октября. «Это было обсуждение на уровне круглого стола, стороны высказывали различные точки зрения, и теперь мы ждем, чтобы посмотреть, как это будет оформлено законодательно», — добавила она. В Минфине считают важным включить работу по созданию национальной системы индикаторов товарного рынка в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года и уже внесли в правительство законопроект, который расширяет перечень товаров для реализации на товарной бирже, чтобы у властей было больше информации. Замдиректора Департамента финансовой политики ведомства Павел Шахлевич сообщил об этом, выступая на упомянутом сенатором Перминовой круглом столе. Шахлевич заметил, что ценовые агентства в России не придется создавать с нуля, поскольку Национальный расчетный депозитарий и «Интерфакс» уже имеют наработки в этом направлении, и по соглашению с Центробанком Минфин подведет под их существование нормативную базу. Представитель Центробанка рассказал участникам круглого стола, что идея создания национальной системы индикаторов товарного рынка обсуждалась давно, но до введения против России санкций заметного спроса на отечественные аналоги не наблюдалось. «Спрос на них появился в определенных обстоятельствах, мы наши идеи форсировали с коллегами из правительства, продумали возможную схему работы. Сейчас рабочая версия, что это будет межведомственная группа в рамках Биржевого комитета», — сказал начальник Управления надзора за организацией биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Попов. По его словам, эта группа будет контролировать администраторов ценовых индикаторов и методологию их расчета. Сейчас Биржевой комитет работает при Федеральной антимонопольной службе (ФАС), он анализирует результаты торгов нефтепродуктами, природным газом, углем, лесом, минеральными удобрениями, агропродукцией, водными биоресурсами, драгоценными металлами, а также следит за срочным рынком, где торгуются деривативы. Пока в России лучше всего научились самостоятельно определять цены на нефть, но по другим товарам ситуация пока неудовлетворительная, признал глава ФАС Максим Шаскольский. «Мы видим положительные результаты биржевой торговли по тем же нефтепродуктам, этот механизм позволяет сдерживать цены, позволяет всем участникам понимать будущее, устойчивость. Но буксует реализация по другим направлениям», — констатировал он. Формирование национальных рыночных индикаторов Шаскольский назвал основной задачей отрасли. Если в Центробанке рассчитывают, что при Биржевом комитете ФАС будет создана межведомственная группа, то в Минфине склоняются к созыву экспертного совета, следует из заявлений представителей ведомств. Оба решения могут усилить значение этой структуры. Пресс-служба группы «Московская биржа», куда входит Национальная товарная биржа РФ, на момент публикации не ответила на вопросы URA.RU. В пресс-службе ФАС рассказали URA.RU, что ведомство уже проводит работу по созданию в РФ национальной системы индикаторов товарного рынка и расширению перечня товаров для реализации на товарной бирже. «Ведомством разработан проект порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и Центрального Банка РФ при проведении межведомственной оценки индикаторов (индексов) цен на товары на базе Биржевого комитета ФАС России. Пресс-служба ЦБ 17 октября в ответ на запрос URA.RU написала, что Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. «Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги). В июле 2022 года мы совместно с профильными ведомствами (Минфин, Минсельхоз, ФАС) провели оценку индекса на пшеницу Национальной товарной биржи в качестве пилотного показателя. По результатам этой оценки предложения по созданию механизма межведомственной оценки были направлены в правительство РФ», — сообщили в ведомстве. Ежедневно на товарных биржах в России и по всему миру происходит огромное количество сделок по купле-продаже множества товаров, поэтому для их отслеживания и расчета средневзвешенных цен требуются специальные информационные системы, объяснил URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Все привыкли пользоваться зарубежными системами, как правило Bloomberg, но из-за санкций доступ к ним ограничен. Информация все равно нужна, например, очень востребован аналог бенчмарка Dated Brent — это средневзвешенная цена на нефть марки Brent, он играет большую роль при заключении долгосрочных контрактов с плавающей ценой, в том числе на российскую нефть Urals. Информацию об актуальных ценах на золото мы до сих пор получаем из Лондона, хотя производится оно в России», — рассказал эксперт. Упорядоченная информация по объемам и ценам сделок востребована не только участниками торгов и потребителями, но и государством, отметил Голубовский. «Минфин и Центробанк заинтересованы в создании Национальной системы индикаторов товарного рынка, поскольку властям нужно просчитывать инфляцию, различные варианты налоговых льгот и экономических стратегий, а для прогнозирования нужно опираться на базы данных. Совершенствовать отечественные системы и заменить ими импортные можно и нужно — это работа для профессиональной команды айтишников. Важно, чтобы в итоге система действовала независимо, а ее администратор следил за качеством информации и не имел возможности манипулировать ей, влияя на рынок», — заключил финансист.