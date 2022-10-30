Мировые цены на пшеницу взлетели после выхода РФ из зерновой сделки

31 октября 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Пшеница подорожала более чем на 5% после выхода России из зерновой сделки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Мировые цены на пшеницу подскочили на пять процентов, кукуруза выросла более чем на два. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи. По итогам торгов, стоимость пшеницы подскочила на 5,8% до 8,77 доллара за бушель после того, как ранее достигла максимума в 8,93 доллара за бушель. Цена на кукурузу выросла на 2,3% до 6,96 доллара за бушель, а соевые бобы прибавили 1,1% до 14,15 доллара. «Выход России из черноморского экспортного соглашения вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок», — объясняют скачки на бирже авторы. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины. Беспилотники утром атаковали Черноморский флот. В МИД РФ заявляли, что возвращение Москвы в сделку можно будет обсуждать только после выяснения подробностей атаки на российские корабли.

Мировые цены на пшеницу подскочили на пять процентов, кукуруза выросла более чем на два. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи. По итогам торгов, стоимость пшеницы подскочила на 5,8% до 8,77 доллара за бушель после того, как ранее достигла максимума в 8,93 доллара за бушель. Цена на кукурузу выросла на 2,3% до 6,96 доллара за бушель, а соевые бобы прибавили 1,1% до 14,15 доллара. «Выход России из черноморского экспортного соглашения вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок», — объясняют скачки на бирже авторы. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины. Беспилотники утром атаковали Черноморский флот. В МИД РФ заявляли, что возвращение Москвы в сделку можно будет обсуждать только после выяснения подробностей атаки на российские корабли.