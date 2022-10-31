Турция пытается вернуть Россию к зерновой сделке через Шойгу

Власти Турции планируют обсудить с Россией возвращение к зерновой сделке. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Мы также ведем переговоры с украинскими официальными лицами, а вечером проведем переговоры с министром обороны России господином Шойгу. Как всегда, мы продолжаем работать в интересах мира, примирения и нормального хода дел», — передает слова Акара издание TRT Haber. Министр также заявил, что приостановка перевозки зерна не принесет пользы ни России, ни Украине, ни кому-либо другому.
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Власти Турции планируют обсудить с Россией возвращение к зерновой сделке. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Мы также ведем переговоры с украинскими официальными лицами, а вечером проведем переговоры с министром обороны России господином Шойгу. Как всегда, мы продолжаем работать в интересах мира, примирения и нормального хода дел», — передает слова Акара издание TRT Haber. Министр также заявил, что приостановка перевозки зерна не принесет пользы ни России, ни Украине, ни кому-либо другому. Ранее Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать работать по зерновому договору даже без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил под сомнение существование сделки без участия российской стороны.