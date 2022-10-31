Небензя: зерновой сделки без России не будет

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Небензя заявил, что РФ не допустит беспрепятственного прохождения судов без российского досмотра Фото:
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Договоренности, заключенные между Россией, Турцией и Украиной о проходе судов через Черное море, не должны выполняться без участия РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля „черноморская инициатива“ без нас выполняться не должна», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН. Он уточнил, что Россию ни к чему не обязывают решения, принятые без ее участия.

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В то же время Россия не допустит беспрепятственного прохождения судов без российского досмотра, заявил Небензя. «Мы будем вынуждены самостоятельно контролировать пропущенные без согласования с нами сухогрузы», — заключил постпред.

После теракта со стороны Украины в акватории Севастополя Россия вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ход зернового договора без участия России рискованным и непредсказуемым, сообщает MK.RU.

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Договоренности, заключенные между Россией, Турцией и Украиной о проходе судов через Черное море, не должны выполняться без участия РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля „черноморская инициатива“ без нас выполняться не должна», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН. Он уточнил, что Россию ни к чему не обязывают решения, принятые без ее участия. В то же время Россия не допустит беспрепятственного прохождения судов без российского досмотра, заявил Небензя. «Мы будем вынуждены самостоятельно контролировать пропущенные без согласования с нами сухогрузы», — заключил постпред. После теракта со стороны Украины в акватории Севастополя Россия вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ход зернового договора без участия России рискованным и непредсказуемым, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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