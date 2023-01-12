Власти России нашли союзников в информационной войне с Западом

Мишустин открыл новые возможности для военкоров

12 января 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии российским военкорам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ нашли защиту в информационной войне с Западом. Они сделали ставку на военкоров. Так объяснили эксперты URA.RU распределение правительственных премий за творческие и профессиональные достижения, которые на торжественной церемонии 12 января вручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам политологов, для военкоров такое внимание руководства страны открывает возможность в будущем войти во властные и околовластные общественные структуры. Поздравляя номинантов с наступающим Днем российской печати, Мишустин заявил, что в 2022 году Россия «столкнулась с чудовищными фальсификациями, особенно в западных медиа». «Пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие издания, и новые ресурсы блогосферы. Санкции, разворовывание российской собственности, военные преступления — все это оправдывается. Таким агрессивным нападкам вы противопоставили взвешенный, ответственный подход к отбору фактов, проверке источников, добросовестность и отзывчивость, умение сопереживать людям. А главное — готовность защищать интересы своей Родины», — подчеркнул глава правительства РФ. Михаил Мишустин рассказал о заслугах каждого номинанта правительственной премии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Персональных премий в 2022 году удостоены 15 представителей СМИ. Награды получили пять журналистских коллективов, развивающих социальные, патриотические и детско-юношеские проекты. Размер премии составляет 1 млн рублей, уточнили в пресс-службе правительства РФ. О заслугах каждого номинанта и коллектива Мишустин упомянул отдельно. «Хочу отдать должное журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов — военкоров, сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях, но и рассказывают о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию. Герои их сюжетов — это и волонтеры, и врачи, и военнослужащие, и местные жители», — сказал премьер. Большинство номинантов премии правительства РФ — военкоры, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди номинантов в этом году большинство — военкоры, отметил Мишустин. «Это и журналисты, которые работают в ВГТРК. Корреспонденты телекомпании постоянно выходят на связь из горячих точек. Многие не только снимают новостные сюжеты, но и выпускают документальные фильмы, создавая их порой в полевых условиях, как Евгений Поддубный и Александр Рогаткин. Вы и ваши коллеги — Андрей Руденко и Николай Долгачев, — были среди тех, кто поехал освещать события в Донбассе, выкладывая репортажи и в соцсетях», — акцентировал внимание Мишустин. Сюжеты корреспондента НТВ Анатолия Майорова из приграничных с Украиной территорий, проект спецкора «Первого канала» Дмитрия Кулько «Все для победы» глава правительства особо отметил. Он упомянул работу репортеров Андрея Филатова и Семена Пегова, а также журналистов, которые освещают ситуацию в освобожденных регионах — Марину Ахмедову («Регнум»), Наталию Графчикову («Известия»), Олесю Потапову («Россия сегодня»). Военкоры, как и участники спецоперации, являются ресурсом для рекрутинга во властные структуры, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военкоры, как и участники спецоперации, являются перспективным ресурсом для рекрута новых политиков со стороны партии и власти, отмечает директор по политическому анализу Институт социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «Основная тематика и тема 2022 года — СВО. Вклад военкоров велик — они передавали объективную, правдивую информацию с передовой. Освещение спецоперации, участие в ней — это одна из возможностей войти во властные и общественные околовластные структуры», — уточнил эксперт. Власти показали, что признают полезность военкоров и одобряют их дальнейшую работу, считает социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «В последнее время военкоры приобрели большое значение. Они являются одним из самых популярных и востребованных источников информации в так называемом глубинном народе. Спецоперация касается большинства населения. Одно время руководство страны относилось к военкорам настороженно. Но теперь их невозможно игнорировать. Они на гребне волны. И власть нашла в них союзников», — сказал политолог. Статья по теме Участники спецоперации получат новые привилегии Акцент на военкорах делается, потому что власти полностью переориентируются на новый режим работы, в том числе информационной, чтобы противостоять фейкам из соцсетей и иностранной прессы, полагает руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. «В сложившейся ситуации выделяется отдельная категория журналистов — военкоров, которая должна оглашать объективную и проверенную информацию. Это необходимо, чтобы интересы России защищались на фоне встречного потока недостоверной информации», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ нашли защиту в информационной войне с Западом. Они сделали ставку на военкоров. Так объяснили эксперты URA.RU распределение правительственных премий за творческие и профессиональные достижения, которые на торжественной церемонии 12 января вручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам политологов, для военкоров такое внимание руководства страны открывает возможность в будущем войти во властные и околовластные общественные структуры. Поздравляя номинантов с наступающим Днем российской печати, Мишустин заявил, что в 2022 году Россия «столкнулась с чудовищными фальсификациями, особенно в западных медиа». «Пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие издания, и новые ресурсы блогосферы. Санкции, разворовывание российской собственности, военные преступления — все это оправдывается. Таким агрессивным нападкам вы противопоставили взвешенный, ответственный подход к отбору фактов, проверке источников, добросовестность и отзывчивость, умение сопереживать людям. А главное — готовность защищать интересы своей Родины», — подчеркнул глава правительства РФ. Персональных премий в 2022 году удостоены 15 представителей СМИ. Награды получили пять журналистских коллективов, развивающих социальные, патриотические и детско-юношеские проекты. Размер премии составляет 1 млн рублей, уточнили в пресс-службе правительства РФ. О заслугах каждого номинанта и коллектива Мишустин упомянул отдельно. «Хочу отдать должное журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов — военкоров, сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях, но и рассказывают о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию. Герои их сюжетов — это и волонтеры, и врачи, и военнослужащие, и местные жители», — сказал премьер. Среди номинантов в этом году большинство — военкоры, отметил Мишустин. «Это и журналисты, которые работают в ВГТРК. Корреспонденты телекомпании постоянно выходят на связь из горячих точек. Многие не только снимают новостные сюжеты, но и выпускают документальные фильмы, создавая их порой в полевых условиях, как Евгений Поддубный и Александр Рогаткин. Вы и ваши коллеги — Андрей Руденко и Николай Долгачев, — были среди тех, кто поехал освещать события в Донбассе, выкладывая репортажи и в соцсетях», — акцентировал внимание Мишустин. Сюжеты корреспондента НТВ Анатолия Майорова из приграничных с Украиной территорий, проект спецкора «Первого канала» Дмитрия Кулько «Все для победы» глава правительства особо отметил. Он упомянул работу репортеров Андрея Филатова и Семена Пегова, а также журналистов, которые освещают ситуацию в освобожденных регионах — Марину Ахмедову («Регнум»), Наталию Графчикову («Известия»), Олесю Потапову («Россия сегодня»). Военкоры, как и участники спецоперации, являются перспективным ресурсом для рекрута новых политиков со стороны партии и власти, отмечает директор по политическому анализу Институт социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «Основная тематика и тема 2022 года — СВО. Вклад военкоров велик — они передавали объективную, правдивую информацию с передовой. Освещение спецоперации, участие в ней — это одна из возможностей войти во властные и общественные околовластные структуры», — уточнил эксперт. Власти показали, что признают полезность военкоров и одобряют их дальнейшую работу, считает социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «В последнее время военкоры приобрели большое значение. Они являются одним из самых популярных и востребованных источников информации в так называемом глубинном народе. Спецоперация касается большинства населения. Акцент на военкорах делается, потому что власти полностью переориентируются на новый режим работы, в том числе информационной, чтобы противостоять фейкам из соцсетей и иностранной прессы, полагает руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. «В сложившейся ситуации выделяется отдельная категория журналистов — военкоров, которая должна оглашать объективную и проверенную информацию. Это необходимо, чтобы интересы России защищались на фоне встречного потока недостоверной информации», — резюмировал эксперт.