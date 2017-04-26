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26 апреля 2017
07:58  26 апреля 2017 11

Самойлова спела в храме Христа Спасителя песню победителя «Евровидения». ВИДЕО

Самойлова выступила в храме под аккомпанемент мужаСкрин видео Youtube, Life
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на «Евровидении» в Киеве, выступила в храме Христа Спасителя. Артистка приняла участие в пасхальном концерте мужского хора «Сорок сороков».

Что символично, Самойлова спела «Молитву», песню победителя «Евровидения» 2007 года — Марии Шерифович, представлявшей Сербию. Аккомпанировал Юлии ее супруг Алексей.

СМИ поспешили сообщить, что это первое выступление Самойловой после того, как ей отказали во въезде на Украину, а значит, лишили возможно выступить на «Евровидении», которое пройдет в мае в Киеве. Однако, как уже сообщало «URA.RU», первым публичным выступлением Юлии стал концерт в Перми, где певица вышла на сцену с хором «Млада».

Видео: Life

Самойлова, как заявляют на «Первом канале», примет участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, напоминает «Национальная служба новостей».

Наталия Вершинина
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