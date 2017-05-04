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04 мая 2017
09:15  04 мая 2017 0

Губернаторы съезжаются в Москву, новая интрига на свердловских выборах, питерский бренд выпустил носки «Ты че, с Урала?» Главные новости — в утренней подборке «URA.RU»

Первое заседание гордумы Екатеринбурга. Первое заседание Ройзмана, ройзман евгений
У Ройзмана с Куйвашевым общий пиарщикФото: Александр Мамаев © URA.RU

Доброе утро! По традиции пассказываем вам о самых главных новостях за прошедшие 12 часов. Для вашего удобства, мы готовы высылать вам аналогичную подборку новостей на почту, для этого просто оставьте нам свой электронный адрес.

Вот главное к этому часу:

На выборах губернатора Свердловской области удивительный «тройственный» союз. Пиарщица Аксана Панова консультирует одновременно врио губернатора Евгения Куйвашева и его основного оппонента на выборах, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Всех троих, при этом, связывают непростые личные отношения. Рассказываем обо всем по-порядку.

Главы российских регионов съезжаются в Москву на заседание Госсовета. Уральские губернаторы — не исключение. Ожидается, что на заседании главы подведут итоги выполнения майских указов президента.

Несмотря на все разговоры о сложной экономической ситуации в стране, число тех, кто готов голосовать за Путина, растет. Так среди молодежи от 18 до 23 лет голоса за него готовы отдать сразу 65%. Кто еще входит в «путинское большинство» и какие у них ценности — в нашем материале.

Минимальный размер оплаты труда останется единым для всех регионов. Минтруд РФ отказался от дифференциации МРОТ в зависимости от территориальных особенностей.

Очень круто! Питерский бренд выпустил носки, посвященную Екатеринбургу. В коллекции — носки с изображением памятника основателям города «Бивису и Баттхеду», с надписью «Екат — родина русского рока» и конечно фирменное — «Ты чо, с Урала?» (Не реклама, но мы себе закажем, вообще must have).

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