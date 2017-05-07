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07 мая 2017
06 мая 2017
15:58  07 мая 2017 0

Киев не пустит на «Евровидение» российских журналистов, посещавших «украинский Крым»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017, сцена евровидения 2017
Вокруг "Евровидения" в Киеве не утихают скандалыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Киев не пустит на «Евровидение» журналистов из России, посещавших «украинский Крым». Об этом заявил Антон Геращенко, депутат Верховной рады.

«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на „Евровидение“ и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны», — цитирует «Русская планета» пост депутата, опубликованный им в «Твиттере».

Ранее украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова. Причиной назвали «неподтвержденную цель приезда».

Евгений Лазарев
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