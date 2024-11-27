Трамп хочет сделать спецпосланником по Украине пророссийского генерала

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Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на должность спецпосланика, пишет Reuters
Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на должность спецпосланика, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на должность спецпосланника по Украине отставного генерала Кита Келлога. Он известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. 

«Трамп рассматривает кандидатуру Келлогга, который представил ему план по прекращению войны на Украине, на должность специального посланника по конфликту», — передает Reuters. Агентство предоставило информацию на основе заявлений трех источников. 

Кандидатура Келлога пока не одобрена. Собеседники считают более вероятным, что пост займет бывший глава Нацразведки Ричард Гренелл.

В годы президентства Трампа Келлог был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности. А летом 2024 года вместе с Фредом Флейтцем представил мирный план по Украине. Авторы предлагают заморозку боевых действий по линии фронта и старт мирных переговоров без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. Сам Трамп говорил, что у него тоже есть план по решению конфликта. Но с его заявлением не согласно агентство Politico.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине — официальное признание российскими Крыма, Севастополя, а также новых регионов страны. Также требованием российской стороны для проведения мирных переговоров является полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

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Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на должность спецпосланника по Украине отставного генерала Кита Келлога. Он известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории.  «Трамп рассматривает кандидатуру Келлогга, который представил ему план по прекращению войны на Украине, на должность специального посланника по конфликту», — передает Reuters. Агентство предоставило информацию на основе заявлений трех источников.  Кандидатура Келлога пока не одобрена. Собеседники считают более вероятным, что пост займет бывший глава Нацразведки Ричард Гренелл. В годы президентства Трампа Келлог был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности. А летом 2024 года вместе с Фредом Флейтцем представил мирный план по Украине. Авторы предлагают заморозку боевых действий по линии фронта и старт мирных переговоров без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. Сам Трамп говорил, что у него тоже есть план по решению конфликта. Но с его заявлением не согласно агентство Politico. Ранее президент России Владимир Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине — официальное признание российскими Крыма, Севастополя, а также новых регионов страны. Также требованием российской стороны для проведения мирных переговоров является полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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