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18 мая 2017
17 мая 2017
02:01  18 мая 2017 0

Няня из Великобритании сменила имя на Мэри Поппинс

42-летняя Эмма Девенпорт уверена, что имя любимой героини поможет ей в работеФото: Flickr

Няня из Великобритании с двадцатилетним стажем сменила имя. В честь любимой литературной героини из Эммы Дэвенпорт женщина превратилась в Мэри Поппинс.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 42-летняя Эмма работает няней с 18 лет. По ее словам, работодатели все время сравнивали ее с Мэри Поппинс — героиней повестей английской писательницы Памелы Трэверс, идеальной няни.

Сама Дэвенпорт заявила, что Мэри Поппинс всегда была ее любимым персонажем и образцом для подражания, а смена имени даст новый толчок ее карьере. Поддержали няню и представители сайта, на котором женщина предлагала свои услуги, — теперь Эмма зарегистрирована под новым именем.

Наталья Володина
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