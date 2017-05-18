Няня из Великобритании сменила имя на Мэри Поппинс

02:01 18 мая 2017 0

42-летняя Эмма Девенпорт уверена, что имя любимой героини поможет ей в работе Фото: Flickr

Няня из Великобритании с двадцатилетним стажем сменила имя. В честь любимой литературной героини из Эммы Дэвенпорт женщина превратилась в Мэри Поппинс.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 42-летняя Эмма работает няней с 18 лет. По ее словам, работодатели все время сравнивали ее с Мэри Поппинс — героиней повестей английской писательницы Памелы Трэверс, идеальной няни.

Сама Дэвенпорт заявила, что Мэри Поппинс всегда была ее любимым персонажем и образцом для подражания, а смена имени даст новый толчок ее карьере. Поддержали няню и представители сайта, на котором женщина предлагала свои услуги, — теперь Эмма зарегистрирована под новым именем.