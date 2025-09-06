В Одесской области бушует мощный пожар

Пожар произошел в порту Черноморска, указано в материале
В Одесской области, в порту Черноморска, разгорелся сильный пожар. Об этом сообщили в украинском СМИ.
«В порту Черноморска Одесской области бушует масштабный пожар», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна». Отмечается, что причина пожара неизвестна.
Ранее, в августе, в Одесской области уже фиксировались масштабные пожары после серии взрывов на объектах топливно-энергетической инфраструктуры. В частности они были повреждены в городе Измаил в припортовой зоне. Об этом сообщал «Ридус».
