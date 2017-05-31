22:21 31 мая 2017 2

Торжественный момент наполнился смыслом, когда окружающие увидели заботу мамы Фото: prt scr youtube

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Родительской славы» попытался утешить младшего из 10 детей семьи Стригалевых, который расплакался во время торжественного фотографирования.

Младший был рядом с сестрой, когда испугался и расплакался. Он подбежал к маме, которая взяла его на руки. Президент потрепал его по голове и попытался утешить, но ребенок продолжал плакать, передает RT.

Президент накануне «Дня защиты детей» в Кремле вручил ордена «Родительская слава» многодетным родителям, которые собрались из восьми субъектов федерации. Глава государства подчеркнул, что российские власти продолжат работать для семей с детьми, а так же для детей, которые остались без попечения родителей. По его словам, для решения проблем многодетных семей многое могут сделать региональные и муниципальные власти.