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06 июня 2017
09:00  06 июня 2017 1

В Екатеринбурге избили депутата, рейтинг переизбирающихся губернаторов, святые 90-е Наины Ельциной. Главное за ночь — на «URA.RU»

В этой подборке - сразу две новости со вкусом лихих 90-х, и каждая опровергает другуюФото: Вадим Ахметов / URA.RU

И вновь перед вами наша утренняя подборка лучших тем за прошедшие 12 часов. Здесь все самое интересное про регион, пока вы спали. Еще мы рассылаем такую подборку нашим читателям в почту — подписывайтесь.

И вот главное за ночь:

В Екатеринбурге избили депутата областного законодательного собрания (который считается одним из кандидатов в губернаторы). Сейчас он в больнице.

Аналитики представили рейтинг губернаторов, которым этой осенью предстоит переизбрание. Уральские главы попали в список и получили неожиданные ярлыки.

Близится 12 июня — и это не только День России, но и, в этом году, протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Эксперты оценили взрывоопасность в регионах от Москвы до самых до окраин. Екатеринбург стал самым «протестным» городом в России.

В Тюмени обозначилась этническая проблема. Горожане боятся ходить на местный блошиный рынок из-за гастарбайтеров из Средней Азии. Вмешательство депутата и полиции пока не помогает.

Наина Ельцина, вдова первого президента России, предложила считать 90-е годы не «лихими», а святыми. По ее мнению, «лихие» — некорректно.

Пермяки в соцсетях радуются первому граду. Вот такое в этом году лето.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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