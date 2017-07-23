Молодежь пожаловалась на дорогие презервативы

Участники молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на очень высокую цену презервативов. Врач пообещала передать претензию ФАС.
«Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы — прим. ред.)», — заверила Попова.
Также глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках брошюры о ВИЧ-инфекции, — передает РИА Новости.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» стартовал 27 июня. Он соберет около 7 тысяч молодых специалистов от 18 до 30 лет.