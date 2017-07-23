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23 июля 2017
21:00  23 июля 2017 3

Молодежь пожаловалась на дорогие презервативы

Открытая лицензия от 09.12.2016. Стиральная машина, спид, вич, презерватив, вич, спид, контрацепция, защищенный секс
О слишком высокой стоимости контрацептивов рассказали на молодежном форумеФото: pixabay.com

Участники молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на очень высокую цену презервативов. Врач пообещала передать претензию ФАС.

«Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы — прим. ред.)», — заверила Попова.

Также глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках брошюры о ВИЧ-инфекции, — передает РИА Новости.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» стартовал 27 июня. Он соберет около 7 тысяч молодых специалистов от 18 до 30 лет.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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