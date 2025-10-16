В одной европейской стране ввели 13-часовой рабочий день

Парламент Греции одобрил законопроект, который предоставляет предпринимателям возможность устанавливать рабочий день продолжительностью до 13 часов. Об этом сообщает канал Mesogeios TV.
«Законопроект министерства труда включает, среди прочего, гибкий рабочий график, 13-часовой рабочий день», — говорится в сообщении телеканала. Несмотря на массовые протестные акции, забастовки и острые дискуссии среди депутатов, инициатива, подготовленная министерством труда Греции, была принята большинством голосов.
Министр труда Ники Керамеос пояснила, что такой график может применяться работодателями не более чем 37 дней в году, при условии выплаты сотрудникам дополнительной надбавки в размере 40% от их почасовой ставки. Кроме того, министр отметила, что в отдельных случаях сами работники выступали с просьбой увеличить продолжительность рабочего времени, соглашаясь трудиться шесть или даже семь дней в неделю.
