Песков считает объявление Рогозина персоной нон-грата хуже санкций США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что объявление персоной нон-грата в Молдавии вице-премьера России Дмитрия Рогозина неприемлемой ситуацией.
«Гораздо хуже [введения санкций США], конечно, ситуация с Рогозиным. Она абсолютно неприемлема», — цитирует Пескова «Газета.Ru».
В Министерстве иностранных дел России в свою очередь выразили решительный протест послу Молдавии. В дипведомстве отметили, что в признании Рогозина персоной нон-грата прослеживается безответственность со стороны молдавских чинов и сознательный подрыв отношений между странами, передает Nation News. Кроме того, в МИД пообещали вскоре дать должный ответ.
Отметим, президент Молдавии Игорь Додон назвал внесение вице-премьера РФ в перечень персон нон-грата «беспрецедентным дипломатическим и геополитическим скандалом», сообщает «Национальная служба новостей». В то же время взгляды глава Молдавии на внешнюю политику значительно расходятся с парламентом страны, отмечает издание.