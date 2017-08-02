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02 августа 2017
Главные новости Москвы
23:00  02 августа 2017 6

Песков считает объявление Рогозина персоной нон-грата хуже санкций США

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Дмитрий Песков встал на защиту вице-премьераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что объявление персоной нон-грата в Молдавии вице-премьера России Дмитрия Рогозина неприемлемой ситуацией.

«Гораздо хуже [введения санкций США], конечно, ситуация с Рогозиным. Она абсолютно неприемлема», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

В Министерстве иностранных дел России в свою очередь выразили решительный протест послу Молдавии. В дипведомстве отметили, что в признании Рогозина персоной нон-грата прослеживается безответственность со стороны молдавских чинов и сознательный подрыв отношений между странами, передает Nation News. Кроме того, в МИД пообещали вскоре дать должный ответ.

Отметим, президент Молдавии Игорь Додон назвал внесение вице-премьера РФ в перечень персон нон-грата «беспрецедентным дипломатическим и геополитическим скандалом», сообщает «Национальная служба новостей». В то же время взгляды глава Молдавии на внешнюю политику значительно расходятся с парламентом страны, отмечает издание.

Нина Калинина
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