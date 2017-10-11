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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Москвы
11:04  11 октября 2017 0

Ушедший с «Первого канала» Малахов и продюсер «Пока все дома» открыли собственный продакшн

Андрей Малахов, малахов андрей
Андрей Малахов зарегистрировал собственную продакшн-компаниюФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Популярный телеведущий Андрей Малахов совместно с продюсером «Пока все дома» Александром Митрошенковым зарегистрировали компанию по производству видеофильмов и телевизионных программ «ТВ Хит».

Доли в уставном капитале «ТВ Хит» Малахов и Митрошенков поделили пополам, пишет портал Life.ru. Ранее, увольняясь с «Первого канала», Малахов заявлял, что помимо ведущего ему бы хотелось быть и продюсером, определять «о чем быть моей программе». На «России-1» в программе «Прямой эфир» он получил такую возможность. Сопродюссером Малахова в этой программе также является Александр Митрошенков, который ранее на «Первом канале» занимался «Большой стиркой», «Пусть говорят» и «Пока все дома».

Предполагается, что «ТВ Хит» будет создавать контент для передачи «Прямой эфир».

Нина Калинина
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