08:56 12 октября 2017 0

Кровавой бандой тюменских силовиков занялись в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фигурантов тюменской «банды сотрудников ФСБ» состоявшей из трех «чекистов» и одного омоновца, на счету которой может быть до 50 жертв, этапировали в Москву, где ими занимаются ведущие сотрудники главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Как ранее писало «URA.RU», члены банды пытались взять под свой контроль бизнесменов Тюменской области, а несогласных сотрудничать убивали. Кроме того? на их счету жизни нескольких таксистов с которыми расправились ради того, чтобы завладеть автомобилями для совершения преступлений.

Банда силовиков действовала в регионе около шести лет, на данный момент следователям удалось доказать больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года, пишет «Коммерсант».

«URA.RU» известны фамилии предполагаемых членов банды — это сотрудники ФСБ Сергей Гилев, Александр Кобылин и Алексей Коротков, который был у чекистов тренером по самбо. Коротков заключил досудебное соглашение со следствием. Однако суд, прошедший в Москве, отказался отпускать его из СИЗО. Как сообщает «Коммерсант», по мнению суда тренер чекистов, оказавшись на свободе, может скрыться, а имея «знакомых в правоохранительных органах», воспрепятствовать с их помощью расследованию уголовного дела.

Один из главарей банды Сергей Гилев погиб, перерезав себе вены в СИЗО № 2 в Заводоуковске в ночь с 19 на 20 мая. Источник «URA.RU» утверждает, что после смерти Гилева, уже никто не сможет рассказать обо всех преступлениях группы.

После того как выяснилось, что в деяниях банды замешаны сотрудники УФСБ, в Тюмень была направлена специальная комиссия центрального аппарата ФСБ РФ, по требованию которой от работы было отстранено практически все руководство управления и весь личный состав ОСОМ, который проверялся на участие в группировке своих коллег. Как писало «URA.RU», после задержания «банды ФСБ» начальник ведомства генерал Вадим Пятилетов отошел от дел и отправился в длительный отпуск. 30 августа в регион был назначен новый руководитель РУ ФСБ по Тюменской области полковник Игорь Кочнев, который ранее служил заместителем начальника РУ ФСБ по Приморскому краю.

После окончания предварительного следствия по «банде ФСБ» дело предполагается направить для рассмотрения по существу в Уральский окружной военный суд.