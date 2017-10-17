Правительство России хочет запретить россиянам курить у подъездов

07:20 17 октября 2017 6

Любителям табака придется отходить от крыльца дома подальше во дворы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Курение на открытом воздухе на расстоянии ближе 10 метров от подъездов жилых домов должно быть запрещено. Это следует из отзыва, подготовленного правительством РФ на инициативу депутатов Совета Федерации.

Потенциально слабым местом данной инициативы остается сложность контроля за исполнением, сообщают «Известия».

Как указывается, в целом Минюст оставил депутатскую инициативу без замечаний, а вот Минюст попросил более конкретно обозначить, что именно подразумевается под «помещениями общего пользования». В остальном, как сообщается, «законопроект поддержан правительством РФ с учетом высказанных замечаний».

Сейчас документ находится на стадии предварительного рассмотрения, его направили в комитет по охране здоровья. В комитете еще не сформировали своего отзыва, пишет издание.

Как сообщалось ранее, инициатива направлена прежде всего на защиту здоровья некурящих жителей первых этажей многоквартирных домов: зачастую гости и соседи выходят на перекур на крыльцо, а дым тянет в открытые форточки, в результате чего пассивными курильщиками становятся не только некурящие взрослые, но также дети и пенсионеры.

По статистике, органы внутренних дел в 2016 году рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Было вынесено 5371 решение об устном замечании и 415 260 — о наложении административного штрафа. Общая сумма денежных штрафов по данной статье составила 211,8 млн рублей.